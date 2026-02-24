Roma celebra Vettriano | 80 opere per un romanticismo senza tempo

Roma dedica una mostra a Jack Vettriano, morto nel 2025, per celebrare il suo stile romantico che affascina da decenni. L’esposizione, che si terrà dal 12 febbraio al 5 luglio 2026 a Palazzo Velli, presenta 80 opere dell’artista scozzese. La rassegna intende offrire ai visitatori un viaggio tra scene di intimità e atmosfere sognanti, riflettendo il suo modo unico di catturare emozioni universali. La collezione si configura come un omaggio al suo talento duraturo.

Jack Vettriano a Roma: quando il romanticismo diventa fenomeno globale Roma si prepara a ospitare una mostra che promette di essere un vero evento culturale: dal 12 febbraio al 5 luglio 2026, Palazzo Velli aprirà le sue porte a Jack Vettriano, l’artista scozzese scomparso nel 2025 e tra i più amati dal pubblico internazionale. Nato come Jack Hoggan nella contea di Fife, Vettriano ha saputo conquistare il grande pubblico nonostante le critiche dell’establishment artistico, grazie a un linguaggio visivo capace di fondere romanticismo e mistero. La mostra romana, con oltre 80 opere esposte, rappresenta un’occasione unica per scoprire l’evoluzione stilistica di un artista che ha saputo reinventare il realismo con un tocco di magia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

