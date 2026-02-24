Rogoredo la marcia indietro del Sap che lanciò una raccolta fondi per pagare l’avvocato a Cinturrino | Restituiremo i soldi

Il sindacato di polizia ha deciso di restituire i fondi raccolti per coprire le spese legali di un agente coinvolto in un caso di omicidio nel parco di Rogoredo. La decisione arriva dopo aver lanciato una campagna di solidarietà, credendo che l’indagine fosse ingiusta. La raccolta aveva attirato molti sostenitori che volevano aiutare l’agente. Ora, il sindacato annuncia che i soldi verranno restituiti ai donatori.

Volevano supportare l’agente Carmelo Cinturrino, pagandogli le spese legali, ritenendo ingiusta l’ indagine per omicidio volontario aperta dalla procura di Milano subito dopo la morte di Abderrahim Mansouri nel boschetto di Rogoredo, a Milano, ucciso con un colpo di pistola alla tempia. Ora che il poliziotto del commissariato Mecenate è stato fermato e l’inchiesta dei suoi colleghi della Squadra Mobile ha delineato un quadro grave, con il vice ispettore accusato di aver orchestrato una messinscena mettendo una pistola finta accanto al corpo del 28enne marrocchino, il Sindacato autonomo di polizia fa marcia indietro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Rogoredo, la marcia indietro del Sap che lanciò la raccolta fondi per pagare l’avvocato a Cinturrino: “Restituiremo i soldi”Il Sindacato Autonomo di Polizia ha deciso di restituire i fondi raccolti per pagare l’avvocato di Cinturrino, dopo aver avviato una campagna di solidarietà.

Mickey Rourke sfrattato e senza soldi: parte la raccolta fondi per 59mila dollari di affitto arretrato da pagareMickey Rourke, attore noto per il suo passato di successo e ruoli iconici, si trova attualmente in difficoltà economiche.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Salvini, la (mezza) retromarcia su Rogoredo dopo gli attacchi all’inchiesta odiosa sul poliziotto: Oltraggio alla divisa; Un poliziotto si difende, il balordo muore: cosa ci insegnano le parole di Salvini sulla storia di Rogoredo; Rogoredo, come Salvini e la destra hanno difeso l'agente accusato di omicidio senza se e senza ma; Rogoredo, imbarazzo a destra. Salvini: Mela marcia. Meloni: Ha tradito.

Rogoredo, la marcia indietro del Sap che lanciò una raccolta fondi per pagare l’avvocato a Cinturrino: Restituiremo i soldiVolevano supportare l’agente Carmelo Cinturrino, pagandogli le spese legali, ritenendo ingiusta l’ indagine per omicidio volontario aperta dalla procura di Milano subito dopo la morte di Abderrahim Ma ... ilfattoquotidiano.it

Rogoredo, dietrofront di Matteo Salvini sul poliziotto indagato: Se qualcuno sbaglia, va accertatoIl vicepremier, Matteo Salvini, tenta il dietrofront dopo aver difeso l’agente indagato: le indagini a Rogoredo mettono in discussione la versione ufficiale del poliziotto. notizie.it

Imbarazzo. Anzi, paradossalmente, un rilancio: pene doppie per la “mela marcia” che avrebbe “tradito” la divisa. Dopo settimane di propaganda, di raccolte firme e campagne in difesa del poliziotto di Rogoredo che ha sparato a un giovane nordafricano, ieri la - facebook.com facebook

Rogoredo, imbarazzo a destra. Salvini: “Mela marcia”. Meloni: “Ha tradito”. @salvini_giacomo x.com