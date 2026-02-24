Rogoredo Conte | gravissima cantonata di Meloni e Salvini

Conte accusa Meloni e Salvini di aver commesso una grave errore su Rogoredo. La causa è la loro decisione di influenzare le opinioni pubbliche con dichiarazioni che sembrano più propaganda che analisi oggettive. L’attacco si concentra su come le affermazioni dei due leader possano indebolire il dialogo istituzionale. La polemica si intensifica mentre si discute di questioni legate alla gestione dell’area.

Roma, 24 feb. (askanews) – "Hanno preso una grandissima cantonata su Rogoredo. Una cosa gravissima, perché loro vogliono fare le sentenze che convengono alla politica, quelle che fanno crescere il consenso, che fanno propaganda e quindi anche questo episodio". Così il leader M5s Giuseppe Conte durante un punto stampa in Sicilia torna sulla vicenda del poliziotto che ha ucciso un pusher nel milanese. "Salvini, Bignami e la stessa Meloni si sono messi a parlare non sapendo neppure fatti – osserva – questo ci fa capire che i pubblici ministeri devono essere assolutamente autonomi e indipendenti, lasciamo che lavorino e rispettiamo il potere autonomo e indipendente" della magistratura.

