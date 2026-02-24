Rogoredo Cinturrino | Chiedo scusa a tutti quelli che indossano la divisa

Carmelo Cinturrino, assistente capo di polizia, ha confessato di aver causato la morte di Abderrahim Mansouri, scatenando sconcerto tra colleghi e cittadini. La sua richiesta di scuse si è accompagnata a parole di pentimento, mentre si trovava nel carcere di San Vittore. La notizia si è diffusa rapidamente, portando alla luce le tensioni tra le forze dell’ordine e le implicazioni di un episodio così grave. La vicenda continua a far discutere tra la comunità e le autorità.

Il silenzio del carcere di San Vittore è stato rotto dalle ammissioni cariche di rimorso di Carmelo Cinturrino, l’assistente capo della polizia fermato con l’accusa gravissima di aver ucciso Abderrahim Mansouri. Durante un interrogatorio fiume durato quasi due ore davanti al gip Domenico Santoro, il poliziotto quarantunenne è crollato: “Quando ho visto che stava morendo, ho perso la testa”. Una confessione che scuote l’intero corpo della Polizia di Stato, accompagnata da una richiesta di perdono rivolta ai colleghi e alle istituzioni. Secondo quanto riferito dal suo difensore, l’avvocato Piero Porciani, l’uomo ha “ammesso le sue responsabilità e chiede scusa a quelli che si sono fidati di lui. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Rogoredo, Cinturrino: "Chiedo scusa a tutti quelli che indossano divisa"L’assistente capo di Polizia di Rogoredo ha ammesso di aver sbagliato nel suo ruolo, motivando le sue scuse con un episodio recente.

Rogoredo, Cinturrino: "Chiedo scusa a tutti quelli che indossano divisa" | La compagna: "Se ha sbagliato pagherà"Rogoredo, Cinturrino ha ammesso di aver sbagliato dopo aver fatto un gesto fuori luogo davanti a colleghi e cittadini.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Carmelo Cinturrino, chi è il poliziotto indagato per l’uccisione del pusher a Rogoredo; Rogoredo, agente conferma ai pm: Cinturrino chiedeva soldi e droga; Parla Carmelo Cinturrino, il poliziotto che ha ucciso il pusher a Rogoredo: Ho messo la pistola vicino a Mansouri per paura delle conseguenze; Ucciso a Rogoredo, indagini su chat dei poliziotti.

Pusher ucciso a Rogoredo, poliziotto: Chiedo scusa a tutti quelli che indossano divisaLeggi su Sky TG24 l'articolo Pusher ucciso a Rogoredo, poliziotto: Chiedo scusa a tutti quelli che indossano divisa ... tg24.sky.it

Rogoredo, il poliziotto Cinturrino: Chiedo scusa, ho sbagliatoLe parole dell'agente riferite dal suo avvocato: È triste e pentito di quel che ha fatto ... tpi.it

La confessione del poliziotto Carmelo Cinturrino, arrestato per omicidio volontario per aver ucciso un 28enne a Rogoredo - facebook.com facebook

#Rogoredo, caso omicidio di Mansouri. Parla il poliziotto Cinturrino: "Ho tradito la loro fiducia" x.com