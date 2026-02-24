Rogoredo Cinturrino ammette la messinscena si scusa ma nega il sistema | le accuse choc dei colleghi

Carmelo Cinturrino ha riconosciuto di aver orchestrato una messinscena legata a un caso di omicidio a Rogoredo. La causa è stata un’inchiesta che ha portato alla sua confessione di aver simulato prove e scene. Cinturrino si è scusato con i colleghi e ha negato di far parte di un sistema di corruzione. Gli investigatori stanno verificando i dettagli delle sue dichiarazioni e i risvolti della vicenda.

Omicidio Mansouri, Carmelo Cinturrino si scusa con chi indossa la divisa. Ha chiesto scusa. Ha ammesso “errori”. Ha negato il pizzo. Ma attorno a Carmelo Cinturrino si sta chiudendo un cerchio che va ben oltre il colpo di pistola esploso il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo. L’assistente capo della Polizia, fermato per l’omicidio di Abderrahim Mansouri, ha parlato davanti al gip nel carcere di San Vittore. “Dovevo essere quello che faceva osservare la legge, ho sbagliato. Chiedo scusa a tutte le persone che indossano la divisa: ho tradito la loro fiducia”. Parole pesanti, che sanno di confessione morale prima ancora che giudiziaria. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Omicidio Mansouri a Rogoredo, Carmelo Cinturrino fermato ammette la "messinscena della pistola per paura"Carmelo Cinturrino, agente coinvolto nell’omicidio di Mansouri a Rogoredo, ha confessato di aver messo la pistola vicino al corpo per paura.

Ecco come funzionava il sistema Cinturrino dalle confessioni dei colleghi che lo mettono sotto accusa: “Colpiva le persone nel bosco di Rogoredo, è pericoloso”. Si scava nel suo passatoLe confessioni dei colleghi accusano Carmelo Cinturrino di aver colpito persone nel bosco di Rogoredo, rendendo evidente il suo comportamento pericoloso.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Omicidio Mansouri a Rogoredo, Carmelo Cinturrino fermato ammette la messinscena della pistola per paura; Rogoredo, agente conferma ai pm: Cinturrino chiedeva soldi e droga; L'agente di Rogoredo: 'La messinscena della pistola per paura delle conseguenze'; Ucciso dal poliziotto a Rogoredo, fermato l’agente Cinturrino. Che ammette: Ho messo la pistola vicino a Mansouri.

Omicidio a Rogoredo, Cinturrino: Chiedo scusa a tutti quelli che indossano la divisaIl suo legale: Ha sparato per paura e poi ha perso la testa. Oggi la decisione del gip sulla convalida del fermo. Lui e sua madre pregano per Mansouri ... dire.it

Omicidio Rogoredo, Cinturrino al Gip: quando ho visto che stava morendo ho perso la testaQuando ho visto che stava morendo, ho perso la testa. Lo ha detto oggi l’assistente capo Carmelo Cinturrino, fermato per l’omicidio di Abderrahim Mansouri, durante l’interrogatorio davanti al gip Do ... strettoweb.com

La confessione del poliziotto Carmelo Cinturrino, arrestato per omicidio volontario per aver ucciso un 28enne a Rogoredo - facebook.com facebook

#Rogoredo, caso omicidio di Mansouri. Parla il poliziotto Cinturrino: "Ho tradito la loro fiducia" x.com