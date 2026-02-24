Robert Carradine si è tolto la vita il dolore di Hilary Duff sua figlia sul set | Fa male mi si spezza il cuore

Robert Carradine si è tolto la vita, probabilmente a causa di problemi di salute mentale. La notizia ha colpito profondamente Hilary Duff, che interpretava sua figlia nella serie “Lizzie McGuire”. Sul set, l’attrice ricorda ancora il rapporto di affetto e protezione con il padre. La sua perdita lascia un vuoto tra colleghi e fan, mentre si cercano risposte su quanto accaduto.

Hilary Duff piange la morte di Robert Carradine. L'attore era suo padre nella serie di successo Lizzie McGuire: "Sul set mi sono sempre sentita accudita". 🔗 Leggi su Fanpage.it

È morto Robert Carradine, il noto attore si sarebbe tolto la vitaRobert Carradine si è tolto la vita, una tragedia che ha scosso il mondo dello spettacolo.

È morto Robert Carradine, l’attore di Lizzie McGuire si è suicidato: Soffriva di disturbo bipolareÈ morto Robert Carradine. L’attore aveva 71 anni. Da quasi vent’anni soffriva di disturbo bipolare. Era noto per La rivincita dei nerds e per il ruolo di Sam nella serie Lizzie McGuire. fanpage.it

