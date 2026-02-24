Risultati Champions League LIVE | poker dell’Atletico in campo l’Inter

L’Atletico Madrid ha vinto una partita con quattro gol, causata da una difesa avversaria che ha commesso errori gravi. Durante il match, i giocatori dell’Atletico hanno sfruttato ogni occasione per segnare, dimostrando grande determinazione. L’Inter, invece, ha affrontato una sfida difficile e cerca di migliorare le proprie prestazioni. I risultati di questa giornata influenzeranno la classifica, mentre i tifosi aspettano con ansia le prossime partite.

© Juventusnews24.com - Risultati Champions League LIVE: poker dell’Atletico, in campo l’Inter

Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso della Juve. Riparte la Champions League, la seconda con il nuovo format del maxi-girone. Tutti gli aggiornamenti sulle partite della competizione in programma, con la Juve che pareggia contro il Borussia Dortmund. Di seguito risultati Champions League 202526. CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE Playoff Champions League. Ritorno Martedì 24 febbraio Atletico Madrid Club Brugge 4-1 (23? Sorloth, 36? Ordonez, 48? Cardoso, 76? Sorloth, 87? Sorloth). Bayer Leverkusen-Olympiacos 0-0 LIVE. Inter Bodo Glimt 0-0 LIVE. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com Risultati Champions League LIVE: Inter sotto 3-1 a Bodo, vince l’AtleticoL’Inter ha perso 3-1 contro il Bodo in Champions League, un risultato che complica la qualificazione. Risultati Champions League LIVE: si parte col ritorno dei playoff, in campo Atletico Madrid Club BruggeL’Atletico Madrid ha affrontato il Club Brugge nel ritorno dei playoff di Champions League, a causa di una qualificazione ancora da definire. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Champions League – Risultati delle gare d’andata del play off; Women's Champions League 2025/26: tutte le partite e i risultati; Champions League: risultati e marcatori delle gare di andata dei playoff; Ricavi Champions: quanto hanno guadagnato finora le italiane. RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Passa l’Atletico! Diretta gol live score (oggi 24 febbraio 2026)Risultati Champions League: l'Inter è la prima squadra italiana chiamata a ribaltare la sconfitta di una settimana fa, si gioca il ritorno dei playoff. ilsussidiario.net RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Tris del Bodo all’Inter! Diretta gol live score (playoff, oggi 18 febbraio 2026)Risultati Champions League: mercoledì 18 febbraio si completa l'andata dei playoff, l'Inter fa visita al sorprendente Bodo Glimt. ilsussidiario.net . @ChampionsLeague | I risultati dei Playoff: @Atleti qualificato agli ottavi di finale x.com Calcio e Finanza - La UEFA paga i bonus per risultati e classifica di Champions League: quanto incassa la Juventus - facebook.com facebook