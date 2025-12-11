Allegri dà il placet per Lucca al Milan | si attende il parere di Conte

Allegri approva l'interesse del Milan per Lorenzo Lucca, mentre si attende il parere di Conte. A una settimana dalla Supercoppa tra Milan e Napoli, circolano voci di un possibile scambio tra Lucca e Loftus-Cheek, che potrebbe influenzare le strategie di mercato delle due squadre.

A una settimana dalla sfida di Supercoppa tra Milan e Napoli, negli ultimi giorni secondo varie indiscrezioni, le due società starebbero pensando a uno scambio tra Lorenzo Lucca e Ruben Loftus-Cheek. L'operazione, che potrebbe andare in porto già a gennaio, è però condizionata da una serie di fattori, tra cui il placet di entrambi gli . L'articolo.