Rilasciato su cauzione l’ex ambasciatore britannico Mandelson | di cosa è accusato

Peter Mandelson, ex ministro e ambasciatore britannico negli Stati Uniti, è stato rilasciato su cauzione dopo essere stato arrestato il 23 febbraio. La polizia britannica lo ha fermato nell’ambito di un’indagine collegata a un noto caso di traffico di giovani. La sua detenzione ha attirato l’attenzione dei media, che seguono da vicino lo sviluppo delle accuse. Mandelson si dichiara estraneo alle accuse e attende ulteriori sviluppi.

La polizia britannica ha rilasciato su cauzione Peter Mandelson, l'ex ministro ed ex ambasciatore negli Stati Uniti che era stato arrestato il 23 febbraio il suo coinvolgimento nel caso Epstein. Era finito dietro le sbarre con la stessa accusa dell'ex principe Andrea: condotta illecita nell'esercizio di funzioni pubbliche. Mentre era al potere nei primi Anni Duemila, Mandelson – considerato l'eminenza grigia dei governi laburisti di Tony Blair – avrebbe girato a Jeffrey Epstein (così come ad altri finanzieri) informazioni governative segrete, utilizzabili a scopo di lucro.