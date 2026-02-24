RietiLife | 100mila follower e una community che fa notizia

RietiLife ha raggiunto 100mila follower a causa della costante condivisione di notizie locali e contenuti coinvolgenti. La piattaforma si distingue per le segnalazioni di eventi e problemi della città, che attirano l’attenzione di molti utenti. La presenza attiva sui social ha rafforzato il rapporto con la comunità, rendendo il sito uno dei punti di riferimento più seguiti. La crescita continua ha reso RietiLife un punto di riferimento per molti cittadini.

La community digitale di: oltre 100mila follower tra social e segnalazioni. Il fenomeno dei social network ha trasformato radicalmente il modo di informarsi, e ne è un esempio lampante. Con oltre 100mila follower sui vari canali, il portale reatino ha creato una vera e propria community digitale, dove l'interazione è diventata parte integrante del servizio giornalistico. Su Facebook, la piattaforma si distingue non solo per la diffusione delle notizie più importanti del territorio reatino, ma anche per la possibilità di interagire direttamente con la redazione tramite Messenger. Questo canale preferenziale per le segnalazioni rappresenta un valore aggiunto, permettendo ai cittadini di far sentire la propria voce in modo immediato e diretto.