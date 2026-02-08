Indebitamento ridotto di 16 milioni in 10 anni

Negli ultimi dieci anni, Cesenatico ha ridotto il suo debito di 16 milioni di euro. La città sulla Riviera Adriatica ha fatto passi avanti nei conti pubblici, cancellando una parte importante del debito e migliorando la propria situazione finanziaria. Ora, il Comune punta a consolidare i risultati e a investire di più sui servizi per i cittadini.

Cesenatico, la svolta nei conti pubblici: 16 milioni di debito cancellati in dieci anni. Cesenatico, affacciata sulla Riviera Adriatica, ha compiuto un significativo risanamento delle proprie finanze negli ultimi dieci anni. L’Amministrazione comunale, guidata da una politica di gestione oculata e strategica, è riuscita a ridurre il proprio indebitamento di oltre 16 milioni di euro tra il 2015 e il 2025. Un risultato che, come sottolinea l’assessore al Bilancio Jacopo Agostini, non ha comportato una compressione degli investimenti pubblici, ma anzi li ha sostenuti, grazie a un’attenta attività di monitoraggio e alla capacità di intercettare finanziamenti esterni.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Tribunale dei minori di Bologna ha condannato a 11 anni e sei mesi un minorenne che, all'età di 16 anni, uccise Fallou Sall durante un episodio di difesa.

La crisi dell'infanzia e la delinquenza dei minorenni – Scipio Sighele | Audiolibro Completo

