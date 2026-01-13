Spalletti dopo Juve Cremonese | Ieri ho guardo bene Inter-Napoli e posso dirvi una cosa Il mio futuro? Sono l’unico che non ha bisogno di contratti!
Dopo la vittoria tra Juventus e Cremonese, Luciano Spalletti ha rilasciato alcune riflessioni, sottolineando di aver analizzato attentamente anche la partita tra Inter e Napoli. L’allenatore ha poi scherzato sul suo futuro, dichiarando di essere l’unico a non aver bisogno di contratti. Le sue parole offrono uno sguardo interessante sulla sua percezione del momento e sulla sua posizione nel calcio italiano.
L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha commentato così il successo ottenuto in campionato contro la Cremonese Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Luciano Spalletti ha commentato così la vittoria schiacciante ottenuta in Juventus Cremonese. LEGGI ANCHE: Moviola Juventus Cremonese: rigori contesi, rosso a Nicola e il caso Baschirotto IMPATTO – «Non so cosa può venire fuori . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Borja Valero promuove la scelta della Fiorentina: «Vanoli ha grandissima personalità, ho lavorato con lui all’Inter e posso dirvi che…»
Leggi anche: Belghali Inter, giallo di mercato per l’esterno del Verona! Romano rivela: «Tutti sono a conoscenza di una cosa, e posso dirvi di più»
Juventus-Cremonese, Spalletti in conferenza LIVE; La conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia di Juventus-Cremonese; Conferenza Stampa Luciano Spalletti in Diretta Streaming | IT; Spalletti e i videini, È partita la chiamata alle armi: in conferenza si accende Juve-Cremonese.
Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha parlato a Sky Sport dopo la sfida di campionato con la Cremonese. Le sue parole - Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha parlato a Sky Sport dopo la sfida di campionato con la Cremonese. juventusnews24.com
Qualche tifoso qui sopra criticava pure Spalletti dopo il Torino. Vi leggo tutti, ho la memoria lunga x.com
Elkann chiama, Spalletti risponde: perché la telefonata dopo Sassuolo-Juve vale così tanto - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.