Si moltiplicano le aggressioni dei coloni israeliani in Cisgiordania
Hamas decapita un gruppo rivale L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Argomenti simili trattati di recente
RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO IFJ : INFORMAZIONE SOTTO ATTACCO NEL MONDO Le aggressioni e le minacce nei confronti dei giornalisti si moltiplicano. Il lavoro è sempre più debole e precario: questi temi, al centro della riunione in corso a Bar Vai su X
#Acerra piange la scomparsa di Francesco “Cicciotto” Barbetta, figura storica del volontariato cittadino. La notizia del decesso, diffusa ieri sera, ha suscitato profonda commozione in città, dove si moltiplicano i messaggi di cordoglio sui social. Barbetta, circa 7 - facebook.com Vai su Facebook