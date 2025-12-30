Concerto di Capodanno a Mesagne | si rinnova il tradizionale appuntamento
Il Concerto di Capodanno a Mesagne torna anche quest’anno, offrendo un momento di musica e convivialità per iniziare il nuovo anno. L’evento, promosso da Parsifal Aps, si svolgerà l’1 gennaio 2026, confermando la tradizione che ogni anno accompagna la comunità locale. Un’occasione per condividere un momento culturale in un’atmosfera di serenità e riflessione.
MESAGNE - Si rinnova l'1 gennaio 2026 il tradizionale appuntamento del Concerto di Capodanno di Mesagne promosso da Parsifal Aps. Dal 2007 la comunità mesagnese si ritrova la sera del primo dell'anno nell'eccezionale cornice barocca della chiesa madre per lo scambio di auguri all'insegna della. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: Chiesa del Voto, si rinnova il tradizionale concerto di Sant'Omobono
Leggi anche: Teatro Comunale, si rinnova la tradizione del Concerto di Capodanno in stile viennese
Concerto di Natale a Mesagne.
Concerti Capodanno 2026, guida alle piazze in festa in Italia - In tutta la Penisola, il 31 dicembre si trasforma in una grande festa collettiva dove città grandi ... siviaggia.it
Concerto di capodanno al teatro Goldoni, ultimi posti disponibili - Giovedì 1° gennaio, ore 18, al Teatro Goldoni si rinnova il gradito appuntamento del Concerto di Capodanno che da venti anni rivolge gli auguri in musica alla città attraverso un atteso evento realizz ... livornopress.it
Irama protagonista del concerto di Capodanno a Siena - Sarà il cantante Irama il protagonista del concerto nella notte di capodanno in piazza del Campo a Siena. ansa.it
Foggia, concerto di Capodanno disposizioni del Comune per traffico e sicurezza pubblica - facebook.com facebook
Famiglie senza casa occupano il palco del concerto di Capodanno di Brunori Sas. A Cosenza lo spettacolo è stato organizzato a scopo di beneficenza #ANSA x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.