Ragazza picchiata in strada dal compagno i passanti la difendono e lo fanno scappare Il grazie della sindaca sui social

A Gorgonzola, una ragazza di 22 anni è stata aggredita dal suo compagno in viale Kennedy. Alcuni passanti sono intervenuti per difenderla, costringendo l’uomo a fuggire. La sindaca ha espresso la propria gratitudine sui social, sottolineando l’importanza della solidarietà e della pronta risposta della comunità in situazioni di emergenza.

Una ragazza di 22 anni picchiata con un pugno dal suo compagno in strada, a Gorgonzola, in viale Kennedy (zona stazione della metropolitana), ma alcuni passanti sono intervenuti in sua difesa e hanno costretto l'uomo ad allontanarsi. Poi sono rimasti accanto alla giovane fino all'arrivo.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Fanno apprezzamenti a una ragazza e scatta la violenza folle: pietre volano in strada davanti ai passantiNel pomeriggio di domenica 28 dicembre a Padova, alcuni commenti nei confronti di una giovane donna hanno provocato una reazione violenta, con pietre che sono state lanciate in strada davanti ai passanti.

Leggi anche: Roma, 12enne picchiata all’uscita da scuola da undici coetanei. Il quartiere denuncia tutto sui social, ma i genitori dei bulli li difendono

Ragazza trascinata in un portone e picchiata: l’aggressore patteggia un anno e 8 mesi e resta in cellaIl difensore ha chiesto la scarcerazione ma il giudice ha rigettato l'istanza perché il 27enne è ritenuto socialmente pericoloso ... bergamonews.it

Ragazza trascinata in un portone e picchiata, l’aggressore resta in cella e chiede di patteggiareL'avvocato di A.M., bengalese di 27 anni, ha chiesto la scarcerazione: il giudice deciderà sulla misura cautelare il prossimo 21 gennaio ... bergamonews.it

A Bologna il conducente di un’auto blu è stato aggredito, pestato e mandato all’ospedale per aver cercato di salvare una ragazza picchiata sulla strada in pieno giorno. A riprendere la scena anche un video che inquadra una fila di veicoli in avvicinamento al s - facebook.com facebook