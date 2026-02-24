quelli che restano al teatro belli dal 27 febbraio

Un gruppo di ragazzi si ritrova al Teatro Belli dal 27 febbraio, attirato da uno spettacolo che tratta le dinamiche familiari e il dolore. La rappresentazione mostra come le assenze e il lutto influenzino il loro rapporto, creando un silenzio più forte delle parole. Un posto vuoto diventa simbolo di perdita, e il branco si confronta con le proprie emozioni. La scena cattura l’attenzione sul peso del passato e delle relazioni interrotte.

Lo spettacolo indaga le famiglie, le assenze, il lutto ed il branco, Un gruppo di ragazzi, un posto vuoto e il silenzio che fa più rumore delle parole. In scena il racconto di chi resta, perché andarsene non è concesso a tutti. Si esplora il dolore e la perdita e si riflette sulle presenze e assenze della vita Quelli che restano, la cui regia è a cura di Davide Celona, sarà al Teatro Belli dal 27 febbraio all’1 marzo. La supervisione drammaturgica dello spettacolo, che indaga le famiglie, le assenze, il lutto ed il branco, è di Giovanni Bonacci. In occasione della Rassegna di drammaturgia italiana contemporanea EXPO – Teatro Italiano Contemporaneo, torna in scena il progetto firmato da Marta Ferrarini ed Emanuela Vinci. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Quelli che restano: il dolore di una generazione al Teatro BelliMarta Ferrarini ed Emanuela Vinci portano in scena “Quelli che restano” al Teatro Belli di Roma, dal 27 febbraio al 1 marzo 2025.

