Quelli che restano | il dolore di una generazione al Teatro Belli

Marta Ferrarini ed Emanuela Vinci portano in scena “Quelli che restano” al Teatro Belli di Roma, dal 27 febbraio al 1 marzo 2025. Il debutto dello spettacolo nasce dall'esperienza delle due autrici di raccontare il dolore di una generazione attraverso un testo intenso e diretto. La rappresentazione si concentra sulle difficoltà di giovani che affrontano le sfide di oggi, offrendo uno sguardo reale e senza filtri sulla loro vita. La piece affronta temi di grande attualità e coinvolge il pubblico in modo immediato.

Cosa: Lo spettacolo teatrale Quelli che restano, opera prima di Marta Ferrarini ed Emanuela Vinci.. Dove e Quando: Al Teatro Belli di Roma, dal 27 febbraio al 1 marzo 2025.. Perché: Un’indagine cruda e dissacrante sul lutto, i legami familiari e la ricerca di appartenenza di un gruppo di giovani adulti.. L’universo delle relazioni umane, con le sue zone d’ombra e le sue assenze assordanti, torna protagonista sul palcoscenico del Teatro Belli di Roma. In occasione della rassegna di drammaturgia italiana contemporanea EXPO, lo spettacolo Quelli che restano si propone come un’analisi spietata e poetica di ciò che accade quando un equilibrio, per quanto precario, viene spezzato da un evento estremo. 🔗 Leggi su Ezrome.it

