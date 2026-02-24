Quell' arredo verde di via Brigata Verona | erbacce e marciapiedi dissestati
L’arredo verde di via Brigata Verona, realizzato dai vivaisti comunali, è stato danneggiato dal crescente abbandono e da interventi insufficienti. Le erbacce hanno preso il sopravvento e i marciapiedi si presentano dissestati, rendendo difficile la passeggiata agli abitanti. La mancanza di interventi rapidi ha peggiorato la situazione, lasciando il verde in balia di incuria e degrado. La strada resta un esempio di come la cura del decoro urbano possa facilmente sfuggire di mano.
L’arredo verde di via Brigata Verona progettato dai vivaisti comunali e approvato dall’assessorato al decoro urbano (sebbene latitante) è un vero tripudio di bellezza e armonia specie se a passeggio lungo i marciapiedi solo lievemente dissestati. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Camminare in città "Pronto un Piano. Marciapiedi dissestati: presto i lavori"Perugia si prepara a interventi di riqualificazione dei marciapiedi dissestati, con un nuovo piano di lavori in programma.
Leggi anche: Erbacce e marciapiedi distrutti: degrado nella zona "Antiracket" del rione Paradiso