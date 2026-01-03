Camminare in città Pronto un Piano Marciapiedi dissestati | presto i lavori

Perugia si prepara a interventi di riqualificazione dei marciapiedi dissestati, con un nuovo piano di lavori in programma. La situazione dei marciapiedi, spesso danneggiati e poco praticabili, rappresenta una sfida quotidiana per cittadini e visitatori. L'obiettivo è migliorare l'accessibilità e la sicurezza nelle aree interessate, attraverso interventi mirati e programmati. Questi lavori rappresentano un passo importante per rendere la città più fruibile e sicura per tutti.

Che Perugia sia diventata una città ad ostacoli, soprattutto per come sono ridotti i marciapiedi non è una novità. Ma il 2026 accende qualche speranza per la gioia dei pedoni. "Nella gestione complessiva delle criticità relative alla viabilità pedonale - annuncia l'assessore ai lavori pubblici Francescco Zuccherini – l'amministrazione si sta sforzando di portare avanti una programmazione che, per il momento, si concentra sulla sistemazione dei marciapiedi in zona urbana più deteriorati e più interessati da consistenti flussi e da incidenti che coinvolgono i pedoni, come ad esempio in via Magnini, via Fasani, via Pellini, Monteluce, Elce (foto) e largo Madonna Alta".

