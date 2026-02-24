Ucraina per Zelenski i quattro anni di guerra sono ‘fallimento di Putin’ | Costa e Von der Leyen a Kiev

Viktor Orban ha bloccato il prestito da 90 miliardi destinato all’Ucraina e ha messo il veto sul ventesimo pacchetto di sanzioni contro Mosca, creando tensioni con Kiev. La decisione deriva dalla volontà del presidente ungherese di tutelare gli interessi nazionali, ignorando le richieste di Bruxelles e Washington. La manovra ha suscitato forti reazioni e complicato ulteriormente la collaborazione tra i paesi europei. La crisi si approfondisce con il rischio di isolare ulteriormente l’Ucraina.

“Oggi sono esattamente quattro anni da quando Putin avrebbe dovuto prendere Kiev in tre giorni“. E’ Volodymyr Zelensky che si rivolge al popolo dell’Ucraina ma anche ai leader e ai capi di Stato che orbitano intorno alla guerra e che da 4 anni cercano la soluzione per una “pace giusta e duratura“. Quattro anno di resistenza ai russi, che “dice molto su come l’Ucraina ha combattuto per tutto questo tempo. Dietro queste parole ci sono milioni dei nostri cittadini, grande coraggio, duro lavoro, resistenza e il lungo cammino che l’Ucraina percorre dal 24 febbraio“. E così, volgendo lo sguardo all’inizio dell’invasione e guardando ad oggi, il leader di Kiev con orgoglio sa di avere tutto il diritto di dire che “abbiamo difeso l’indipendenza, non abbiamo perso la nostra statualità, Putin non ha raggiunto i suoi obiettivi“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

