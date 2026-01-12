Antibiotico resistenza allarme a Roma e nel Lazio I numeri aggiornati e il piano della Regione
L’antibiotico resistenza rappresenta un problema crescente a Roma e nel Lazio, con dati che superano in alcuni casi la media nazionale. La Regione ha predisposto un Piano attuativo per contrastare questa minaccia, sottolineando l’importanza di interventi mirati e di un uso più responsabile degli antibiotici. Conoscere i numeri e le strategie adottate è fondamentale per affrontare efficacemente questa sfida sanitaria.
Preoccupano i numeri che si registrano a Roma e nel Lazio sull’antibiotico resistenza. I dati sono, in alcuni casi, superiori alla media nazionale e confermano quanto scritto dalla giunta regionale nel Piano attuativo regionale per il contrasto dell'antibiotico resistenza, definita “una delle. 🔗 Leggi su Romatoday.it
