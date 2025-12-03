Sandokan dove avete già visto gli attori della serie con Can Yaman

Can Yaman è da anni una presenza fissa sul piccolo schermo italiano, e come lui naturalmente Alessandro Preziosi, che in Sandokan presta il volto a Yanez de Gomera. Ma chi sono gli altri interpreti della nuova serie Rai e dove li avete già visti? Vi rinfreschiamo la memoria, partendo dall'altra quota nostrana di questo cast internazionale, ovvero il giovane Samuele Segreto. Samuele Segreto (Emilio). Il ventunenne di Palermo, che alla recitazione coniuga la passione per il ballo, interpreta il pirata scrittore Emilio (ovvero lo stesso Salgari) e ha partecipato alla ventiduesima edizione di Amici, arrivando alle fasi finali.

Lettura consigliata ai " comparativisti" ...avete ammorbato a sufficienza! Pietà #CanYaman #Sandokan Vai su X

L'esordio di #Sandokan ieri sera, ha fatto il boom di ascolti. Voi lo avete visto? Io si! - facebook.com Vai su Facebook

Sandokan fa il botto con il 33.9% di share: il Commento alla prima puntata su Rai 1 - Sandokan totalizza uno share incredibile, ecco il nostro commento alla prima puntata della serie tv con Can Yaman su Rai 1. Lo riporta msn.com

Sandokan è finalmente tornato e la serie con Can Yaman (che abbiamo visto in anteprima) diverte e intrattiene - La prova del nove sotto più punti di vista, la risposta definitiva agli interrogativi che sin dal primo annuncio della serie (che ... Come scrive wired.it

Sandokan con Can Yaman è un successo che dimostra che la TV di qualità non muore mai - Mentre tutti davano per morta la TV generalista, la Rai dimostra che quando si investe in qualità il pubblico c’è ancora. fanpage.it scrive