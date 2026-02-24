Pronostico Real Madrid-Benfica | la Spagna è quasi un tabù per i lusitani

Il Real Madrid affronta il Benfica perché i lusitani hanno perso due delle ultime tre sfide contro i blancos. La squadra di casa vuole approfittare del favore del pubblico per ottenere una vittoria decisiva e superare il turno. La partita si gioca mercoledì alle 21:00, e le due formazioni sono determinate a mettere in campo tutta la loro energia. I tifosi aspettano con ansia questa sfida importante.

Real Madrid-Benfica è una partita valida per il ritorno degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Della gara d’andata si è parlato più per quello che è avvenuto tra Vinicius e Prestianni – il brasiliano ha accusato l’argentino di avergli rivolto un epiteto razzista, costringendo l’arbitro a fermare il gioco per oltre 10 minuti – che per il match in sé, vinto 1-0 dal Real Madrid proprio grazie ad una rete dell’attaccante della Seleçao. Con il minimo sforzo gli uomini di Alvaro Arbeloa hanno messo le mani su una vittoria preziosissima in ottica del ritorno, un risultato che obbligherà la squadra di José Mourinho – l’allenatore lusitano non sarà in panchina perché espulso nella notte del da Luz – ad espugnare il “Bernabeu” per tenere vive le speranze di qualificazione. 🔗 Leggi su Ilveggente.it Pronostico Benfica-Real Madrid: Mourinho è fuoriL’ottava giornata della fase a gironi della Champions League propone il match tra Benfica e Real Madrid, in programma mercoledì alle 21. Pronostico Benfica-Real Madrid: stavolta niente scherziIl gol di Trubin al 98° minuto ha deciso la qualificazione del Benfica agli spareggi di Champions League, portando Mourinho di nuovo a sfidare il Real Madrid. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Pronostico Benfica-Real Madrid quote andata playoff Champions; Champions League, Benfica-Real Madrid: pronostico e probabili formazioni; Benfica-Real Madrid pronostico e quote: la chicca sul risultato esatto; Pronostici Benfica - Real Madrid: i Blancos in difficoltà a Lisbona. Pronostico Real Madrid vs Benfica – 25 Febbraio 2026La sfida di UEFA Champions League tra Real Madrid e Benfica, in programma il 25 Febbraio 2026 alle 21:00 allo stadio N/D, promette intensità e qualità. Due ... news-sports.it Pronostico Benfica-Real Madrid: stavolta niente scherziBenfica-Real Madrid è una partita degli spareggi per l'accesso agli ottavi di finale di Champions League: dove vederla, pronostico ... ilveggente.it Osasuna ha perso l'ultimo incontro contro il Real Madrid, che si prepara a sfidare i padroni di casa. La partita si gioca sabato nella venticinquesima giornata della Liga, con il Madrid che punta a consolidare la sua posizione in classifica x.com CALCIO A 5: IL NOU CAMP OSPITA IL SANT’ISIDORO Dopo il turno infrasettimanale in cui il Nou Camp ha sfidato il Real Sicilia trovando una pesante sconfitta di 8-2, domani i rossoblù scenderanno nuovamente in campo per sfidare il Sant’Isidoro Bagheria. - facebook.com facebook