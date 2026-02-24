Pronostico PSG-Monaco | è già tutto scritto

Il risultato del match tra PSG e Monaco deriva dalla rimonta del PSG, che ha sfruttato l’espulsione di Golovin per dominare nel secondo tempo. Durante la partita, il Monaco ha anche sbagliato un calcio di rigore, compromettendo le possibilità di vittoria. La gara ha visto un cambio di ritmo notevole dopo l’espulsione e ha deciso le sorti dell’accesso agli ottavi di finale. La squadra di casa ha mostrato determinazione nel recupero.

PSG-Monaco è una partita degli spareggi per l’accesso agli ottavi di finale di Champions League: orario, dove vederla, formazioni e pronostico In rimonta, sbagliando anche un calcio di rigore, e sfruttando nel secondo tempo la superiorità numerica dopo l’espulsione di Golovin. Il PSG ha ipotecato il passaggio del turno agli ottavi di finale di Champions League vincendo la scorsa settimana la sfida d’andata di questo derby francese. Eppure, all’inizio, la truppa di Luis Enrique ha avuto davvero paura. (AnsaFoto) – Ilveggente.it I due gol di Balogun sembravano potessero indirizzare la serata in maniera diversa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pronostico Monaco-PSG: sarà la sesta volta di filaIl Monaco affronterà il PSG per la sesta volta consecutiva in una sfida che decide gli ottavi di Champions League, dopo che la sconfitta del PSG contro il Rennes ha riacceso le speranze del Lens in campionato.

