privacy display del galaxy s26 ultra potrebbe ispirare altri marchi

La possibile introduzione di una funzione di privacy sul display del Galaxy S26 Ultra deriva dalle recenti anticipazioni sulla tecnologia di protezione dello schermo, che potrebbero influenzare altri produttori. Samsung si prepara a lanciare un aggiornamento che include questa caratteristica, pensata per aumentare la sicurezza dei dati degli utenti. La novità ha già attirato l’attenzione di altri marchi, pronti a seguire l’esempio. La presentazione ufficiale del nuovo modello è attesa per i prossimi mesi.

si avvicina l’aggiornamento della linea samsung e le indiscrezioni sulla tecnologia di protezione dello schermo si rincorrono. il focus rimane sul Privacy Display e sulla possibilità che altri produttori introducano una versione analoga sui propri telefoni di fascia alta, anche in vista di un lancio nel corso dell’anno. l’evento Galaxy Unpacked è fissato per il 25 febbraio 2026, offrendo una cornice ufficiale a queste discussioni e alle potenziali evoluzioni della privacy visiva sugli schermi. privacy display: evoluzione e rumor. fonti internazionali indicano che alcuni marchi esteri potrebbero trarre ispirazione dal Privacy Display di samsung per i propri flagship, con un’implementazione che potrebbe arrivare entro settembre. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Galaxy s26 ultra anteprima privacy display in azione galleriaUn noto creatore tech ha messo le mani sul Galaxy S26 Ultra a Dubai, attirando l’attenzione.

Galaxy s26 ultra anteprima privacy display prova hands-onIl Galaxy S26 Ultra ha mostrato come funziona la funzione Privacy Display, a causa di una prova pratica condotta da esperti.

Samsung Galaxy S26 Ultra Privacy Display Feature Revealed!

