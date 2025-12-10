StartupItalia Open Summit il 17 dicembre 2025 a Milano | 10 anni di innovazione d’impresa e la missione Humans
Il 17 dicembre 2025, Milano ospiterà il StartupItalia Open Summit presso Palazzo Mezzanotte, celebrando i 10 anni di innovazione e crescita dell'ecosistema startup italiano. L'evento, parte del SIOS25 Winter, rappresenta un punto di riferimento per startup, investitori e aziende, confermando Milano come capitale delle imprese innovative e condividendo la missione “Humans”.
Milano torna capitale delle imprese innovative con StartupItalia Open Summit. Il 17 dicembre 2025, nella cornice di Palazzo Mezzanotte, a Milano, SIOS25 Winter celebra il decennale dell’appuntamento di riferimento per startup, investitori e azienda italiane. Sul palco i dati del Paper 2025 su investimenti, round e trend del mercato, la proclamazione della “Startup dell’Anno” e le storie di un ecosistema in continua evoluzione. Le persone al centro in un’epoca dominata dalla tecnologia. Questa edizione, dal tema “Humans”, arriva a Milano dopo le tappe di Roma, Cagliari e Torino, e mette al centro le persone anche in un’epoca dominata dalla tecnologia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
StartupItalia Open Summit il 17 dicembre 2025 a Milano: 10 anni di innovazione d’impresa e la missione “Humans” - A Palazzo Mezzanotte l’evento SIOS25 Winter con Alberto Dalmasso (Satispay), Gabriele Ogliengo, Renato Panesi (D- Da ilgiorno.it
Countdown SIOS25 | Le 100 migliori startup del 2025 (secondo noi) - L’appuntamento immancabile alla vigilia dello StartupItalia Open Summit è legato alle 100 migliori startup dell’anno. startupitalia.eu scrive
Countdown #SIOS25 Winter Sul palco dello StartupItalia Open Summit ci sarà anche Gabriella Scapicchio, Direttrice Generale di Fondazione NEST. Sarà una fireside chat in cui parleremo di come capitale, competenze e territorio possano unirsi per generare Vai su Facebook
