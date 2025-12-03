Piromane 74enne arrestato a Brescia ha appiccato 8 incendi in un anno nel suo condominio
Un 74enne è stato indagato per otto incendi dolosi nel condominio Montello di Brescia, legati a uno sfratto. Disposta la misura di prevenzione. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Approfondisci con queste news
Piromane 74enne arrestato a Brescia, ha appiccato 8 incendi in un anno nel suo condominio - Un 74enne è stato indagato per otto incendi dolosi nel condominio Montello di Brescia, legati a uno sfratto. Si legge su virgilio.it
Incendi in via Montello, arrestato piromane: è un inquilino sotto sfratto - Il 74enne bresciano pregiudicato ha ammesso le proprie responsabilità con la Squadra Mobile, spiegando di essere, a suo parere, nel giusto ... Come scrive giornaledibrescia.it
Appicca 8 incendi in un anno all’impianto elettrico del suo condominio, arrestato un 74enne sotto sfratto - Tra settembre 2024 e ottobre 2025 un 74enne di Brescia avrebbe appiccato 8 incendi nel condominio Aler dove vive ... Segnala fanpage.it