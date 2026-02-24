Il testo e il significato di Per sempre sì di Sal Da Vinci a Sanremo 2026 | un inno al matrimonio e all'amore adulto

Sal Da Vinci, nome d'arte di Salvatore Michael Sorrentino, sarà uno dei 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026 con la canzone "Per sempre sì": un brano che racconta l'importanza del matrimonio come ultima tappa di un lungo amore adulto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Per sempre sì” di Sal Da Vinci a Sanremo 2026: significato, temi e perché è una dichiarazione d’amore “adulta”Sal Da Vinci porta a Sanremo 2026 il brano “Per sempre sì”, una canzone che esprime una promessa d’amore stabile e matura.

Sanremo 2026, Sal Da Vinci canta Per sempre sì. Testo e di cosa parla la canzoneSal Da Vinci ha portato sul palco di Sanremo 2026 la canzone

Sal Da Vinci a Sanremo 2026: la reazione del cantante

Video Sal Da Vinci a Sanremo 2026: la reazione del cantante

