Riscatto della laurea la stretta vale solo per il futuro In pensione sempre più tardi | quanti anni di lavoro serviranno per l’assegno

La stretta sul riscatto della laurea riguarda il futuro, ma non altera le pensioni attuali. Con l’età pensionabile che si alza, cresce anche il numero di anni di lavoro necessari per ricevere l’assegno. La recente rassicurazione della premier Meloni evidenzia come il sistema delle pensioni sia ancora molto soggetto a cambiamenti, mantenendo una certa incertezza sulla sua futura stabilità.

Che sulle pensioni sia ancora tutto scritto a matita lo dimostra anche la rassicurazione della premier Giorgia Meloni, arrivata dopo le proteste leghiste per la stretta sulle regole per il riscatto della laurea. Non che la misura piacesse anche a Forza Italia. Sta di fatto che le novità sono ancora in una fase liquida per la parte del maxiemendamento del governo alla manovra relativo alle pensioni. Ieri a Palazzo Madama, a margine del dibattito sulle comunicazioni alla vigilia del Consiglio europeo, la presidente del Consiglio ha cercato di chiudere le polemiche: «Nessuno che ha riscattato la laurea vedrà cambiata l'attuale situazione.

Pensioni 2026 e riscatto della laurea: cosa cambia davvero e le rassicurazioni di Meloni sulle penalizzazioni future - Nel dibattito che accompagna la Manovra di Bilancio 2026 del Governo Meloni, uno dei temi più sensibili riguarda il sistema previdenziale e, in particolare, il futuro del riscatto della laurea. pensionipertutti.it

Riscatto laurea e pensioni anticipate: cosa cambia dal 2032 con la Manovra 2026 - Manovra 2026: più attesa per la pensione anticipata e penalità sul riscatto laurea. alfemminile.com

Avevano giurato di abolire la legge Fornero. Invece fanno l’esatto contrario: alzano l’età pensionabile, svalutano il riscatto della laurea e allungano l’attesa per ricevere la pensione. Con questa manovra di bilancio il Governo dimostra ancora una volta di non - facebook.com facebook

Manovra, il nodo è sulle pensioni. Salvini: «Rendere difficile il riscatto della laurea Non mi sembra il momento di allungare l'età pensionabile» x.com

