Patty Pravo ha cinque ex mariti ecco chi sono | C’è stato un momento che ero sposata con tre uomini contemporaneamente

Patty Pravo ha cinque ex mariti, e il motivo è legato a scelte di vita spesso impulsive. La cantante ha confessato di aver vissuto momenti particolari, come quello in cui era sposata con tre uomini nello stesso periodo. Gordon Fagetter, il suo primo marito e batterista inglese dei Ryan Three, è stato accanto a lei per cinque anni. La sua storia sentimentale si intreccia con vari incontri e decisioni improvvise. La prossima relazione si sviluppò subito dopo quella con Fagetter.

Gordon Fagetter batterista inglese del gruppo Ryan Three è stato il primo marito di Patty Pravo. Con Faggetter, batterista inglese, l'amore durò 5 anni. In seguito ha poi sposato lo stilista Franco Baldieri, ma si è trattato di un amore lampo, che al tempo generò un certo clamore. Ciò perché la loro unione all'altare li ha tenuti insieme per appena una manciata di settimane. Un totale di cinque nozze e cinque ex mariti per Patty Pravo, con Gordon Faggetter, Franco Baldieri, Riccardo Fogli, Paul Martinez e Jack Johnson. Tanti compagni di vita ma nessun figlio. Netta la scelta di non diventare madre da parte dell'artista.

Chi sono i cinque ex mariti di Patty Pravo: “C’è stato un momento che ero sposata con tre uomini in contemporanea”Patty Pravo ha vissuto un periodo particolare della sua vita sentimentale, durante il quale sono coesistiti tre matrimoni.

