Chi sono i cinque ex mariti di Patty Pravo | C’è stato un momento che ero sposata con tre uomini in contemporanea

Patty Pravo ha vissuto un periodo particolare della sua vita sentimentale, durante il quale sono coesistiti tre matrimoni. Mentre era ancora sposata con Franco Baldieri, pensava di aver già annullato le nozze, si sposò con Paul Martinez. Successivamente, incontrò e si innamorò di John Johnson, creando una situazione complessa e unica. Questi episodi rivelano un aspetto meno noto della sua storia personale e delle sue relazioni.

C'è stato un periodo della vista di Patty Pravo in cui sono coesistiti i suoi tre matrimoni. Mentre era ancora sposata con Franco Baldieri, con cui pensava di aver annullato le nozze, si sposò con Paul Martinez, ma poi incontrò John Johnson e se ne innamorò. In quell'esatto momento, quindi, Nicoletta Strambelli era sposata con tre persone diverse: "L'avvocato mi tranquillizzò: la bigamia era punita; ma io sarei stata trigama. E la trigamia nel codice penale non è contemplata". Gordon Fagetter batterista inglese del gruppo Ryan Three è stato il primo ex marito di Patty Pravo. Nel 1974, tra un matrimonio e l'altro, la Pravo ha conosciuto Riccardo Fogli, allora uno dei componenti dei Pooh, e l'ha sposato in Scozia, con una cerimonia in rito Celtico.

