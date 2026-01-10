Demolizione e ricostruzione come rinascerà l' ex centro delle Poste a oltre 20 anni dalla chiusura
Dopo oltre vent’anni dalla chiusura, il progetto di demolizione e ricostruzione dell’ex centro delle Poste sta finalmente prendendo forma. Un percorso iniziato più di due decenni fa, caratterizzato da diversi ostacoli e attese, sta per arrivare a una nuova fase. Questa trasformazione rappresenta un passo importante per il rinnovamento dell’area, segnando un nuovo capitolo nella storia di questa sede, ora pronta a rinascere e a ritrovare nuova vita.
La storia è lunga e tormentata fino alla fine, ma si inizia a intravedere una luce in fondo a un percorso avviato ben 21 anni fa. La Città metropolitana ha aggiudicato l’appalto per la progettazione esecutiva e la realizzazione di un polo scolastico al posto dell’ex sede compartimentale delle. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Chiusura temporanea delle Poste a Fasana di Salento, al via la navetta per il ritiro delle pensioni
Leggi anche: Dalla demolizione alla ricostruzione, il cantiere della Maroncelli mostra i primi contorni del nuovo polo scolastico: "Lavori al 75%"
Ex palazzo dell’anagrafe, demolizione e ricostruzione - E’ partito il progetto di demolizione e ricostruzione dell’ex palazzo anagrafe in via Saffi. lanazione.it
demolizione e ricostruzione dell’edificio, del valore complessivo di 25 milioni di euro, rappresenta la risposta strutturale definitiva a criticità proprie di un immobile datato - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.