Demolizione e ricostruzione come rinascerà l' ex centro delle Poste a oltre 20 anni dalla chiusura

Dopo oltre vent’anni dalla chiusura, il progetto di demolizione e ricostruzione dell’ex centro delle Poste sta finalmente prendendo forma. Un percorso iniziato più di due decenni fa, caratterizzato da diversi ostacoli e attese, sta per arrivare a una nuova fase. Questa trasformazione rappresenta un passo importante per il rinnovamento dell’area, segnando un nuovo capitolo nella storia di questa sede, ora pronta a rinascere e a ritrovare nuova vita.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.