Parco di Naxos Taormina lavoratori a rischio disoccupazione

La decisione del Parco archeologico di Naxos-Taormina di interrompere i servizi di biglietteria ha messo in apprensione i lavoratori, che rischiano di perdere il posto di lavoro. La direzione ha sospeso gli incarichi prima di assegnare una nuova concessione. Questa scelta ha creato tensione tra il personale, che teme per il proprio futuro. La questione rimane aperta mentre si cercano soluzioni concrete per tutelare gli occupati.

Cgi, Fp e Filcams intervengono dopo la decisione della direzione di cessare la concessione dei servizi di biglietteria e al pubblico Parco archeologico Naxos-Taormina, lavoratori e lavoratrici a rischio occupazione dopo la decisione della direzione di cessare la concessione in atto dei servizi di biglietteria e dei servizi al pubblico, prima di aggiudicare una nuova concessione. Cgil, Fp e Filcams Messina: salvaguardare posti di lavoro e qualità dei servizi, subito un tavolo e l’impegno delle amministrazioni interessate. La stagione turistica è alle porte ma c’è un problema occupazionale per cui la Cgil chiede immediati impegni e tutele. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

