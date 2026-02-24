Parcheggio allo Scotto | No è una vera ferita

Il progetto del parcheggio nello Scotto ha scatenato molte proteste, con oltre cento persone che hanno firmato per bloccarlo. La causa principale è la preoccupazione per l’impatto sul vallo del Giardino Scotto, che rischia di essere danneggiato. I cittadini temono che la realizzazione possa compromettere la bellezza storica dell’area. La questione continua a dividere la comunità e il dibattito resta aperto.

Sono oltre cento le firme raccolte per chiedere lo stop al progetto del parcheggio nel vallo del Giardino Scotto. Tra i sottoscrittori figurano gli scrittori Marco Malvaldi e Athos Bigongiali, il pianista Maurizio Baglini e il direttore d’orchestra Francesco Pasqualetti, oltre a numerosi professori universitari, storici, archeologi e architetti. L’appello è stato promosso da un gruppo di cittadini pisani che chiede di fermare l’intervento previsto nell’area del vallo. "Le firme sono più di cento", spiegano dal gruppo organizzatore. "La città – si legge nel testo –, non sopporterebbe una ferita nel suo cuore antico, con un intervento che, oltretutto, non risolverebbe i problemi dei residenti, causati da una Ztl inefficiente ". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Parcheggio nel Vallo del Giardino Scotto: nuovo appello dalla cultura per il noUn gruppo di cittadini e artisti ha presentato un nuovo appello contro il progetto di parcheggio nel Vallo del Giardino Scotto, motivando la scelta con la tutela dello spazio storico e culturale.

