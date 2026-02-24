Paralimpiadi 2026 cosa NON portare alla Cerimonia di Apertura | guida agli oggetti proibiti e tutto quello che c’è da sapere

Il regolamento delle Paralimpiadi 2026 proibisce di portare alcuni oggetti alla Cerimonia di Apertura, a causa di misure di sicurezza rigorose. La decisione nasce dalla necessità di garantire un evento sicuro e senza intoppi. Tra gli oggetti vietati figurano articoli che potrebbero creare disturbo o mettere a rischio l’ordine pubblico. La lista di ciò che non si può portare include anche alcuni dispositivi elettronici e accessori. È importante rispettare queste regole per assicurare la buona riuscita della cerimonia.

Il 6 marzo 2026 l’iconica Arena di Verona ospiterà la Cerimonia di Apertura Paralimpica dei Giochi Paralimpici Invernali 2026, uno degli appuntamenti più attesi di Milano Cortina 2026. Un evento che unirà spettacolo, cultura e valori universali come inclusione, resilienza e rispetto. Ma prima di entrare in Arena, è fondamentale sapere quali oggetti sono vietati per motivi di sicurezza. Oggetti proibiti: cosa lasciare a casa. Per garantire la sicurezza di atleti, pubblico e staff, in nessuna sede saranno ammessi i seguenti articoli (elenco indicativo, soggetto a controlli): Armi di qualsiasi tipo, oggetti contundenti o da taglio. 🔗 Leggi su Funweek.it

Cerimonia apertura Milano Cortina 2026: tutto quello che c’è da sapereQuesta sera, alle 20, lo stadio San Siro di Milano apre ufficialmente le Olimpiadi invernali 2026.

Milano Cortina 2026, tutto quello che c’è da sapere sulla Cerimonia di AperturaLa cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si terrà tra pochi giorni.

Paralimpiadi Invernali 2026: date, sedi e tutte le informazioni sui Giochi di Milano CortinaLe Paralimpiadi Invernali 2026 rappresentano uno degli eventi sportivi più attesi del prossimo biennio. Le date ufficiali da segnare in agenda sono dal 6 ... funweek.it

Paralimpiadi Milano Cortina, Ucraina e Repubblica Ceca boicotteranno cerimonia di apertura. Cosa sta succedendoLa decisione dell'Ipc di autorizzare 6 atleti russi e 4 bielorussi a gareggiare con bandiera e inno ha spinto il Comitato paralimpico ucraino a prendere la decisione ... adnkronos.com

#Olimpiadi , "è stata una cerimonia di chiusura elegante", cosa ha detto #Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina, a margine di un evento di Allianz dedicato alle #Paralimpiadi che si aprono il 6 marzo prossimo - #OlimpiadiInvernali #MilanoCortin - facebook.com facebook

