Virgin River 7 il futuro di Mel e Jack nel trailer ufficiale – Video

La settima stagione di Virgin River si mostra in un trailer che lascia intuire un nuovo capitolo per Mel e Jack. I due si preparano ad affrontare cambiamenti importanti, mentre il trailer anticipa alcuni sviluppi sulla loro vita. I fan sono già curiosi di scoprire come proseguirà la storia.

Il trailer ufficiale della settima stagione di Virgin River anticipa parte di ciò che accadrà nella vita di Mel e Jack pronti ad abbracciare un nuovo inizio. Tante le domande in attesa dell'arrivo della settima stagione di Virgin River su Netflix. Intanto, la piattaforma rilascia il trailer ufficiale che mostra cosa attende Mel e Jack nel prossimo futuro. La ricerca di una famiglia, un nuovo posto in cui vivere e un viaggio da fare. Come riportato anche dal sito DeadLine, Mel e Jack lasceranno la casa di Mel per trasferirsi nel ranch. Intanto, per i due novelli sposi, la scelta del luogo in cui trascorrere il viaggio di nozze. 🔗 Leggi su 2anews.it

La settima stagione di “Virgin River” sarà disponibile su Netflix a partire da una data ancora da annunciare.

