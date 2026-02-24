Onley sulla Ineos Grenadiers | Forse non abbiamo fenomeni ma siamo una squadra vera

Oscar Onley, membro emergente della Ineos Grenadiers, sottolinea che la squadra può non avere campioni eccezionali, ma si impegna a essere una formazione solida. La causa di questa convinzione risiede nella determinazione di mettersi in gioco e di affrontare le corse con grinta, senza aspettarsi risultati immediati. Onley evidenzia come il team lavori duramente per ritrovare competitività, puntando sulla coesione e sul sacrificio quotidiano in allenamento. La squadra si prepara a sfidare le grandi corse con rinnovata energia.

Roma, 24 febbraio 2026 - Ritagliarsi un proprio spazio nel ciclismo dei fenomeni, quando non lo si è (almeno per il momento), non è affatto una missione semplice: lo sa bene Oscar Onley, il volto nuovo di una Ineos Grenadiers che, a sua volta, vuole tornare competitiva al massimo dopo anni piuttosto in sordina specialmente nei Grandi Giri. Le dichiarazioni di Onley. Il debutto dello scozzese nella nuova squadra è avvenuto in occasione della Volta ao Algarve 2026, chiusa al quarto posto alle spalle di elementi come Joao Almeida, Paul Seixas (a proposito di fenomeni, seppur ancora molto in erba) e soprattutto Juan Ayuso, il vincitore: il podio è sfuggito, come curiosamente accaduto anche al Tour de France 2025, ma proprio da quella corsa è cominciata la scalata di Onley, che ai microfoni di CyclingNews parla delle sensazioni provate in queste primissime uscite stagionali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Temi più discussi: Ineos Grenadiers, Oscar Onley: Forse non abbiamo il corridore più forte, ma possiamo far succedere diverse cose in corsa; ALGARVE. AYUSO SI PRENDE TAPPA E VITTORA FINALE; Volta ao Algarve 2026, quinta tappa: doppio successo per Juan Ayuso!; Volta ao Algarve 2026, volata vincente di Ayuso che si prende quinta tappa e classifica finale.

