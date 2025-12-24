Oscar Onley passa alla INEOS Grenadiers | Sono cresciuto guardando Geraint Thomas

La notizia circolava già da diverse settimane, ora assume il crisma dell'ufficialità. Oscar Onley si accasa alla INEOS Grenadiers. Il corridore britannico, splendido protagonista dell'ultimo Tour de France concluso al quarto posto dopo il duello con Florian Lipowitz, dovrebbe aver firmato un contratto "di lunga durata". In occasione del suo trasferimento, Oscar Onley ha dichiarato: " Sono cresciuto guardando Geraint Thomas, Dave Brailsford e il team dominare lo sport e mettere il ciclismo sulla mappa nel Regno Unito; quindi, sono molto fiero di unirmi alla INEOS Grenadiers in un accordo a lungo termine, che vuol dire anche correre per una squadra britannica quando il Tour de France partirà dalla Scozia nel 2027 ".

