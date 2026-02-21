Si aggira per Brescia con false identità per il cumulo di pene da scontare fermato 49enne

Un uomo di 49 anni, cittadino filippino, è stato fermato a Brescia perché si spostava usando false identità. La sua presenza nella città deriva dal fatto che deve scontare diverse pene accumulate nel tempo. Le forze dell'ordine lo hanno individuato durante un controllo di routine e lo hanno arrestato. Dopo aver completato la detenzione, il questore ha deciso che dovrà lasciare il paese. La vicenda ha attirato l’attenzione degli agenti nel quartiere centrale.

Un cittadino filippino di 49 anni è stato arrestato a Brescia per una lunga serie di reati commessi nel tempo. L'uomo, irregolare sul territorio nazionale e già destinatario di un ordine di carcerazione, è stato individuato e fermato dagli agenti della Polizia di Stato durante un controllo nei pressi della stazione ferroviaria. L'arresto è stato eseguito in seguito a un provvedimento della Procura della Repubblica di Brescia, che ha disposto la reclusione per un totale di 2 anni a causa del cumulo delle pene. Al termine della detenzione, per lui scatterà l'espulsione dall'Italia, come disposto dal Questore.