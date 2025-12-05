Caschi rossi in festa | Unità di intenti e serietà

GUALDO TADINO - I Vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana hanno festeggiato la patrona Santa Barbara. Lo hanno fatto nella loro sede, nella caserma posta al confine dei territori di Gualdo Tadino e Nocera Umbra, alla presenza di autorità dei Comuni dell’hinterland e di gente della zona, che apprezza sempre di più la presenza e l’azione benefica e solidale del personale attivo nel presidio locale. Il parroco padre Tiberio Scorrano ha celebrato la messa; è seguito un buffet predisposto in sede in collaborazione con la Pro loco del paese. Alla festa hanno partecipato i 28 vigili del fuoco dell’organico della sede, guidati dal capo reparto esperto Virgilio Fiaoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

