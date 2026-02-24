Nuova attività a Piediluco che profuma di rinascita | Innovazione ed identità per diventare un punto di riferimento

Una ripartenza che profuma di rinascita per Sadri, Zaha, Edona, Ermonda ed Edmond. Una intera famiglia (papà, mamma ed i tre figli) è in procinto di inaugurare il nuovo progetto imprenditoriale denominato l’Angolo del Gusto, nella medesima location dove per anni ‘Peppe Scappa’ aveva deliziato i palati di migliaia di clienti. Alla redazione di www.ternitoday.it spiegano che: “Abitiamo a Piediluco da oltre venticinque anni. In precedenza avevamo gestito un ristorante a Marmore. Una splendida esperienza terminata, non per nostra volontà, dopo dodici anni. Esperienza davvero motivante poiché si lavora per sé stessi ma anche la famiglia. L’idea era quella di restituire alla comunità un locale punto di riferimento. Per i residenti – aggiungono – e non solo”. La scelta di ex ‘Peppe Scappa’: “Ultimamente era adibito ai soli eventi. Pertanto abbiamo pensato di poter apportare un pizzico di innovazione ed identità mettendoci nuovamente in gioco. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

