Ufficio anagrafe in difficoltà | da oggi è aperto solo uno sportello

Da oggi l’Ufficio Anagrafe di Osimo opererà con un solo sportello aperto. "Il mancato rinnovo del contratto interinale di uno dei quattro dipendenti attualmente in servizio determinerà la chiusura di uno sportello e una significativa riduzione delle prestazioni disponibili per i cittadini. Una scelta che rischia di produrre gravi disservizi per l’utenza e un ulteriore aumento dei carichi di lavoro per il personale rimasto - dice la consigliera di FdI Michela Staffolani -. Si tratta di una situazione che si inserisce in un contesto già critico: solo pochi mesi fa l’ufficio era stato privato di una risorsa proveniente con mobilità dalla Regione che, dopo essere stata formata, è stata spostata nell’ufficio patrimonio e mai sostituita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

