Niscemi recuperati 350 libri dalla biblioteca in bilico sul precipizio

I vigili del fuoco di Caltanissetta hanno recuperato 350 libri di una biblioteca situata su una scarpata, a causa di un cedimento del terreno. La struttura, che custodisce una collezione storica di grande valore, rischiava di scivolare nel vuoto. I soccorritori hanno agito rapidamente per mettere in salvo i volumi, tra cui libri rari e antichi. Il recupero si è reso necessario per evitare che i volumi si perdessero definitivamente.

© Tgcom24.mediaset.it - Niscemi, recuperati 350 libri dalla biblioteca in bilico sul precipizio

I vigili del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta sono riusciti a recuperare circa 350 libri della biblioteca che ospita la preziosa collezione di Angelo Marsiano, memoria storica di Niscemi. La biblioteca ricade sul fronte di frana e in parte è sospesa nel vuoto. I vigili del fuoco sono riusciti a entrare con una strumentazione con puntatori laser, in grado di segnalare immediatamente eventuali movimenti di fabbricati o vibrazioni del pavimento. La raccolta comprende complessivamente circa 4mila testi, tra opere antiche e documenti storici di pregio. Nei giorni scorsi si era registrata una mobilitazione da parte di scrittori, intellettuali, giornalisti e librai per salvare il patrimonio custodito nella struttura. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it Niscemi, recuperati 350 libri dalla biblioteca sul precipizioUn crollo ha fatto precipitare 350 libri dalla biblioteca di Niscemi, situata in una zona a rischio frane. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Recuperati i primi 350 libri nella biblioteca di Niscemi. I vigili del fuoco: Intervento complesso; Recuperati 350 libri da una biblioteca in bilico sul precipizio di Niscemi; Biblioteca di Niscemi in bilico su precipizio, recuperati 350 libri; Niscemi, recuperati 350 libri sospesi nel vuoto. A Niscemi si recuperano i libri della biblioteca storica sull’orlo del precipizioDopo settimane di appelli di intellettuali e scrittrici sono stati messi al sicuro i primi 350, con un'operazione complessa ... ilpost.it Biblioteca di Niscemi in bilico su precipizio, recuperati 350 libriI vigili del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta sono riusciti a recuperare circa 350 libri della biblioteca che ospita la preziosa collezione di Angelo Marsiano, memoria storica di Niscemi ... ilsicilia.it Recuperati i primi 350 libri nella biblioteca storica di #Niscemi. La buona Italia dei pompieri x.com Tgs. . L'abbraccio alla comunità di Niscemi del capo dello Stato Sergio Mattarella in visita nei luoghi feriti dalla frana. Ha ascoltato alcuni sfollati: 'Stiamo lavorando per voi'. Recuperati, intanto, dalla biblioteca in bilico 350 libri. Il servizio di Donata Calabrese - facebook.com facebook