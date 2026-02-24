Niscemi recuperati 350 libri dalla biblioteca sul precipizio

Un crollo ha fatto precipitare 350 libri dalla biblioteca di Niscemi, situata in una zona a rischio frane. La struttura si trova in una posizione instabile, e le recenti piogge hanno aggravato la situazione. I volontari hanno lavorato tutta la notte per mettere in salvo i volumi, evitando che si disperdessero tra le rocce. La biblioteca, punto di riferimento per molti residenti, rischia di perdere parte del suo patrimonio. Le autorità monitorano attentamente la zona.

A Niscemi sono stati recuperati 350 volumi dalla biblioteca sull'orlo del precipizio. Uno dei luoghi simbolo di questo dramma. Servizio di Federico Plotti TG2000. A Niscemi si recuperano i libri della biblioteca storica, sull'orlo del precipizio. Auci: "Libri patrimonio collettivo, felice per salvataggio biblioteca Niscemi". Il recente salvataggio dei libri antichi della biblioteca di Niscemi è stato possibile grazie alla mobilitazione dei volontari degli 'Olmi'. Dopo settimane di appelli di intellettuali e scrittrici sono stati messi al sicuro i primi 350, con un'operazione complessa. Niscemi (Calatanissetta) – E' partita a Niscemi l'operazione recupero libri dalla biblioteca Angelo Marsiano. Da ieri i vigili del fuoco hanno iniziato a mettere al sicuro i libri di una delle due. L'abbraccio alla comunità di Niscemi del capo dello Stato Sergio Mattarella in visita nei luoghi feriti dalla frana. Ha ascoltato alcuni sfollati: 'Stiamo lavorando per voi'. Recuperati, intanto, dalla biblioteca in bilico 350 libri.