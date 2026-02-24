Il confronto tra Nietzsche e Marx si evidenzia nelle loro idee contrapposte, nate da un desiderio di cambiare la società. La loro influenza si percepisce ancora oggi nelle discussioni sulle disuguaglianze e sui valori morali. Le recenti proteste di piazza mostrano quanto queste teorie continuino a plasmare le opinioni pubbliche e le strategie politiche. La loro eredità si riflette nelle numerose interpretazioni che si susseguono nel dibattito attuale.

Da tempo ormai le guerre occupano stabilmente le prime pagine dei giornali e il dibattito pubblico occidentale oscilla tra indignazione morale e smarrimento. Ogni conflitto viene raccontato come una deviazione improvvisa dalla “normalità”, ogni atto di violenza come una colpa da condannare in astratto. È una reazione comprensibile, ma insufficiente. La storia non procede secondo le categorie della morale: si muove dentro rapporti di forza, interessi materiali, pulsioni di dominio. E questa dinamica non riguarda soltanto i conflitti tra Stati. Nelle ultime settimane, e, purtroppo, con cadenza sempre più ciclica, anche cortei nati con propositi pacifici sono degenerati in scontri urbani. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

Veneziani racconta quando Nietzsche e Marx si davano la manoMarcello Veneziani spiega come la stretta di mano tra Nietzsche e Marx sia avvenuta per un pensiero condiviso sulla critica alle convenzioni.

Leggi anche: Marcello Veneziani presenta "Nietzsche e Marx si davano la mano" all'Ateneo Veneto

Marcello Veneziani - Nietzsche e Marx si davano la mano

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Nietzsche e Marx si davano la mano di Marcello Veneziani; Marx e Nietzsche si stringono la mano, Marcello Veneziani ribalta i miti del Novecento al Bper forum; Veneziani racconta quando Nietzsche e Marx si davano la mano; Tra Nietzsche e Marx: Veneziani torna a Reggio.

Nietzsche e Marx si davano la manoMarsilio, 2025 - Un libro dal tono fortemente poetico e letterario, costruito attorno a un espediente narrativo originale: l'incontro immaginario tra due pensatori che nella realtà non si sono mai con ... sololibri.net

Nietzsche e Marx si davano la mano: il nuovo libro di Marcello VenezianiREGGIO EMILIA – Lo scrittore e giornalista Marcello Veneziani sarà a Reggio sabato 21 febbraio alle 16,30 per presentare il suo nuovo libro Nietzsche e Marx si davano la mano. L’appuntamento è alla ... reggionline.com

«Marx e Nietzsche sono gli ultimi spettri della filosofia che si fa storia e pensiero in azione. Dopo di loro verrà la tecnica o gli dei. Indossano i costumi dell’Ottocento ma sono uomini postumi, vivono nel tempo venturo; i loro pensieri sono bombe a orologeria, se - facebook.com facebook

“Nietzsche e Marx si davano la mano” di Marcello Veneziani @MarsilioEditori @giuliavaldi @hashtagfilosofi #filosofia @twittfilosofici x.com