Mi offrirono 100mila euro per parlare della fine del matrimonio con Buffon ma ho rifiutato Panariello mi ha cambiato la vita | le confessioni di Alena Seredova

Ilfattoquotidiano.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“ Giorgio Panariello vuole incontrarti di nuovo, sei tra le scelte per il suo programma in Rai in Italia”. Così è iniziata l’esperienza nel mondo dello spettacolo italiano di Alena Seredova. Come raccontato nell’intervista a Il Secolo XIX, per scoprire gli esordi della showgirl bisogna riavvolgere il nastro e tornare al periodo in cui Alena era poco più di una bambina “Ai tempi i concorsi di bellezza erano visti da tutti in tv, quando partecipai a “?eská Miss”, la gara nazionale, mi iniziarono a conoscere. Dai 14 anni ho iniziato a fare sfilate”. Compiuta la maggiore età la Seredova ha preso una decisione importante: “A 18 anni sono andata a vivere da sola, faceva parte della nostra cultura”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

