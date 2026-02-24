Nei territori che occupa in Congo l’M23 controlla tutto

L’M23 ha preso il controllo delle zone che occupa in Congo, causando crisi alimentari e interruzioni nei servizi essenziali. Le sue azioni fermano il traffico di merci e impediscono l’arrivo di aiuti umanitari, lasciando milioni di civili senza sostegno. Le forze ribelli minacciano la stabilità della regione, sfruttando la presenza militare per rafforzare il loro potere. La situazione resta tesa, e la popolazione si trova in grave difficoltà.

Confini, merci, raccolti, aiuti umanitari: il gruppo paramilitare in guerra contro il governo congolese sta affamando milioni di persone Il gruppo paramilitare dell'M23 sta affamando la popolazione delle zone orientali della Repubblica Democratica del Congo che sono sotto il suo controllo, mentre continua a combattere contro l'esercito congolese. Secondo le Nazioni Unite, nelle quattro province in cui si concentrano gli scontri 10 milioni di persone – un terzo del totale – sono in una situazione di grave insicurezza alimentare: significa che faticano a trovare il cibo o che per procurarselo devono vendere ciò che hanno.