Repubblica Democratica Congo gruppo armato M23 annuncia ritiro da Uvira

Il gruppo armato M23 ha dichiarato di aver accettato la richiesta degli Stati Uniti di ritirarsi da Uvira, una città strategica nella regione orientale della Repubblica Democratica del Congo. Questa decisione rappresenta un importante passo nel contesto della stabilizzazione della zona, caratterizzata da tensioni e conflitti persistenti.

Il gruppo armato M23 ha annunciato di aver accettato la richiesta degli Stati Uniti di ritirarsi dalla città di Uvira, nell'est della Repubblica Democratica del Congo. Servizio di Elena Seno TG2000. Tv2000.it

I ribelli dell’M23 hanno detto che si ritireranno da Uvira, nella Repubblica Democratica del Congo, su richiesta degli Stati Uniti - Pendolari del Burundi che lavorano a Uvira e che, dopo la presa dell'M23, sono rimasti bloccati per la chiusura del confine dovuta ai combattimenti, 14 dicembre 2025 (AP Photo/Moses Sawasawa) ... ilpost.it

Repubblica Democratica del Congo: ribelli catturano soldati burundesi Il gruppo ribelle della Repubblica Democratica del Congo, M23 – secondo diversi rapporti sostenuto dal Ruanda – ha catturato centinaia di soldati burundesi. A dare la notizia è Patrick Bu - facebook.com facebook

#PrimaPagina Repubblica Democratica del Congo, Fuga disperata Dopo la conquista di Uvira da parte dei ribelli dell’M23, migliaia di persone scappano verso il vicino Burundi. Ma le frontiere sono chiuse osservatoreromano.va/it/news/2025-1… x.com

