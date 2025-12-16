Repubblica Democratica Congo gruppo armato M23 annuncia ritiro da Uvira

Il gruppo armato M23 ha dichiarato di aver accettato la richiesta degli Stati Uniti di ritirarsi da Uvira, una città strategica nella regione orientale della Repubblica Democratica del Congo. Questa decisione rappresenta un importante passo nel contesto della stabilizzazione della zona, caratterizzata da tensioni e conflitti persistenti.

Il gruppo armato M23 ha annunciato di aver accettato la richiesta degli Stati Uniti di ritirarsi dalla città di Uvira, nell’est della Repubblica Democratica del Congo. Servizio di Elena Seno TG2000. Tv2000.it

repubblica democratica congo gruppoRepubblica Democratica Congo, proteste per ribelli M23 - A Uvira, nell’est della Repubblica Democratica del Congo, decine di manifestanti hanno protestato a sostegno dei ribelli M23, gruppo armato che controlla parte della regione. tg24.sky.it

repubblica democratica congo gruppoI ribelli dell’M23 hanno detto che si ritireranno da Uvira, nella Repubblica Democratica del Congo, su richiesta degli Stati Uniti - Pendolari del Burundi che lavorano a Uvira e che, dopo la presa dell'M23, sono rimasti bloccati per la chiusura del confine dovuta ai combattimenti, 14 dicembre 2025 (AP Photo/Moses Sawasawa) ... ilpost.it

