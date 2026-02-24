Naturale di Leo Gassmann – il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026

Leo Gassmann ha scritto “Naturale” per il Festival di Sanremo 2026, portando un brano che riflette sulla ricerca dell’autenticità. La canzone è nata da un compito assegnato dal suo team, che voleva un testo sincero e diretto. Gassmann ha scelto di esplorare le proprie emozioni e il rapporto con la musica, cercando di trasmettere un messaggio semplice ma potente. La sua presenza sul palco si prepara ad essere un momento intenso per il pubblico.

Leo Gassmann parteciperà alla 76° edizione del Festival. Dopo la vittoria nelle nuove proposte del 2020 con “Va bene così”, e la partecipazione fra i big nel 2023, il cantante sale per la terza volta sul palco del Teatro Ariston. Di seguito, ecco il testo e il significato di “Naturale”, il brano che porta in gara quest’anno che parla di relazioni e speranza. “Naturale” di Leo Gassmann – il testo. Stella che non piange mai Nemmeno quando è sola Mi scivolava tra le mani Come dalla bocca una parola Non so fare le valigie E lei vuole partire Io che sognavo strade aperte tra le gallerie Volevo una casa francese sulle Tuileries Ma lei odiava i quadri e le piramidi E noi Ci siamo trovati, lasciati poi ritrovati con altri Riempiti di baci che mi sembravano schiaffi E non ne vale la pena, ma non vale, ma non vale. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

“Naturale” di Leo Gassmann a Sanremo 2026: significato, temi e cosa racconta la canzoneLeo Gassmann ha presentato “Naturale” a Sanremo 2026, una canzone che parla di autenticità e di come spesso si trascurano i sentimenti più semplici.

Sanremo 2026, Leo Gassmann canta Naturale. Testo e di cosa parla la canzoneLeo Gassmann sale sul palco di Sanremo 2026 con

