nasce pre detox hair spa

Pre Detox Hair Spa nasce dall’idea di offrire un trattamento innovativo per purificare i capelli, rispondendo alla crescente richiesta di benessere e bellezza. La nuova spa combina tecniche di hairstyling avanzate con formule naturali per eliminare residui di prodotti e inquinamento. La sua apertura segna un passo importante nel settore, attirando clienti interessati a prendersi cura dei capelli in modo più consapevole. L’attività ha già riscosso attenzione tra gli appassionati di haircare.

In Italia si parla spesso di crisi del lavoro e di difficoltà nel trovare personale qualificato. Eppure, proprio nel settore della cosmetica, i numeri raccontano un'altra realtà: nel 2024 le esportazioni hanno superato i 7,9 miliardi di euro, con una crescita del 12% rispetto all'anno precedente. Un mercato in espansione che, paradossalmente, fatica a trovare persone preparate e motivate. Il progetto prende forma dall'incontro tra imprenditori italiani e cinesi durante la fiera Cosmoprof di Bologna e diventa nel tempo un esempio concreto di integrazione culturale e imprenditoriale. Da un lato il metodo, la disciplina e l'approccio operativo tipici della cultura cinese; dall'altro la visione italiana del servizio, dell'accoglienza e dell'esperienza cliente.

Hair Spa: il lusso silenzioso che rigenera i capelli e la menteL'Hair Spa rappresenta un momento di cura e relax dedicato ai capelli e alla mente.

Curiosità, la hair spa coreana approda a Salerno: il nuovo trattamento proposto da SerraLa hair spa coreana arriva a Salerno, portando un trattamento innovativo al salone Serra Parrucchieri di via Guercio.